Палестина зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Поставки российского препарата в Палестину должны начаться в первом квартале текущего года. Между тем, первая партия вакцины поступит в течение месяца.

Отмечается, что Палестина стала первой страной на Ближнем Востоке, которая зарегистрировала российскую вакцину.

Ранее РФПИ сообщили, что прививку от коронавируса «Спутник V» получили больше 1,5 миллиона человек, передает телеканал «360».



