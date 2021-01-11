Палестина зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Минздрав Палестины зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Там отметили, что регистрация прошла по ускоренной процедуре, которая не предусматривает проведение дополнительных клинических исследований на территории государства.

Вакцину «Спутник Лайт» будут применять за рубежом

Поставки российского препарата в Палестину должны начаться в первом квартале текущего года. Между тем, первая партия вакцины поступит в течение месяца.

Отмечается, что Палестина стала первой страной на Ближнем Востоке, которая зарегистрировала российскую вакцину.

Ранее РФПИ сообщили, что прививку от коронавируса «Спутник V» получили больше 1,5 миллиона человек, передает телеканал «360».


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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ПалестинаВакцина
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