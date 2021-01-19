Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Иммунологическая эффективность вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» составляет 100%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора

В сообщении уточняется, что общая эффективность вакцины зависит от её иммунологической и профилактической эффективности.

«По результатам 1-й и 2-й фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100%», - добавили в ведомстве.

Новосибирский центре «Вектор» создал препарат «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов. Вакцина предполагает двукратное внутримышечное введение с интервалом не менее двух-трёх недель, а одна доза возможна для ранее переболевших COVID-19, сообщает RT.



Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что масштабный выпуск вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» начнётся в феврале текущего года.

