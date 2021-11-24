Вакцину для подростков «Спутник-М» будут поставлять на международный рынок

Москва близка к достижению коллективного COVID-иммунитета к 80% Стартапы в архитектуре и дизайне пройдут программу акселерации в Москве До 70 % устаревших шумозащитных экранов заменено в столице Реверсивное движение поездов запустят между Савеловским и Белорусским вокзалами Москвы Пробки в Москве достигли 10 баллов