Вакцину для подростков «Спутник-М» будут поставлять на международный рынок
Вакцина для подростков 12-17 лет «Спутник-М» поступит на международные рынки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РПФИ).
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что Министерство здравоохранения России уже зарегистрировало препарат Гам-КОВИД-Вак-М для вакцинации подростков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация «Спутником-М» будет добровольной. Прививать подростков будут с согласия законных представителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru