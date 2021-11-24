Вакцину для подростков «Спутник-М» будут поставлять на международный рынок

Вакцина для подростков 12-17 лет «Спутник-М» поступит на международные рынки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РПФИ).

РПФИ заявил о наличии подтверждения подачи заявки на регистрацию «Спутника V» в ЕС

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что Министерство здравоохранения России уже зарегистрировало препарат Гам-КОВИД-Вак-М для вакцинации подростков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация «Спутником-М» будет добровольной. Прививать подростков будут с согласия законных представителей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВакцина
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