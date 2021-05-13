Клименко сравнил закон о «приземлении соцсетей» с временами Древней Руси
Экс-советник президента России заявил НСН, что законопроект о «приземлении» соцсетей может повторить судьбу закона о запрете мата.
Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически отнесся к идее депутата Госдумы Александра Хинштейна обязать зарубежные соцсети с аудиторией более 500 тысяч человек в день открывать представительства в России.
Ранее парламентарий пригрозил, что за неисполнение «законопроекта о приземлении», соцсетям запретят рекламу и прием платежей от россиян.
«История с физическим присутствием (представительств соцсетей в России – прим. НСН) для меня загадочна. Это вызывает ассоциации с временами Древней Руси, когда князья отдавали в заложники Батыю своих детей. В современном технологическом мире нет никакой необходимости в присутствии конкретного живого субъекта на территории России. Все вопросы могут быть решены конференц-коллами. Если компания не собирается исполнять наши локальные законы, она этого делать не будет вне зависимости от того, есть представительство или нет», - считает Клименко.
По его мнению, если соответствующий закон будет принят, эффект от него можно будет сравнить с законом о запрете мата в соцсетях.
«Мне кажется, будет очередной закон, напоминающий закон о запрете мата, когда потом Боярский выступал и говорил: «Нет, что вы, что вы, нам-то можно ругаться, а социальные сети пусть сами чистят». Мы понимаем, что за спиной нашей Думы уже есть несколько десятков законов, касающихся Интернета, которые не работают. Например, был закон о деанонимизации мессенджеров», - пояснил Клименко.
Он назвал «странноватым» уход в дискуссию об открытии представительств в России и усомнился, что десятки социальных сетей будут «вытаскивать сюда счета и регистрироваться».
При этом бывший советник президента РФ по развитию интернета подтвердил, что запрет на рекламу в соцсетях легко реализуем.
«Если убрать из идей Хинштейна часть про представительства, история с запрещением рекламы в зарубежных соцсетях и запрещением платежей с карточек или расчетных счетов в их пользу технически реализуема. Насколько она осмысленна, - это другой вопрос. Потому что для Facebook и других соцсетей это будет не так значимо и вряд ли повлияет на их решение открыть здесь представительство», - заключил собеседник НСН.
Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что в ближайшие годы в мире произойдет масштабная деанонимизация интернета.
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