Клименко предрек блокировку Twitter до выборов в России

«Я бы предположил, что до выборов Twitter точно запретят, то есть заблокируют. Там самое интересное – что дальше. Twitter не является критически важной соцсетью для России. После выборов эта тема схлынет», - уверен он.

По его словам, Twitter сейчас просто тянет время и готовится обжаловать штрафы в судах, но платить скорее всего все равно придется.

«Роскомнадзор никак не может решиться заблокировать ресурс. Потому что все основания есть, целых 28 тысяч твитов, но опыт блокировки Telegram заставляет Роскомнадзор использовать именно замедление, потому что всегда можно отчитаться, что угроза выполнена. Тут даже на тему замедления программисты очень долго шутили. А так технология замедления не может помешать соцсети работать. Максимум, там чуть дольше грузятся картинки и видео, но Twitter -это прежде всего текстовая соцсеть и там все работает как прежде», - рассказал он.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить противоправный контент, после чего объявил о замедлении работы соцсети в России.

