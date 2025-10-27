Ущерб от возможного разрушения плотины Белгородского водохранилища при ударе Вооруженных сил Украины может быть значительным, заявил НСН в комментарии гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

Плотина Белгородского водохранилища была повреждена 25 октября в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины. В результате начал падать уровень воды и произошел разлив в близлежащих селах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил об опасности разрушения объекта при повторном обстреле. Жителям, которые находятся в зоне возможного подтопления, предложили временно переселиться в специальные пункты размещения.

«Плотина поддерживает уровень Белгородского водохранилища. Воды там много. В случае разрушения объекта, неприятности ждут всех, кто расположен ниже по течению. Образуется прорывная волна, которая опасна тем, что обладает большими энергией и скоростью. Сама плотина не очень большая, но, если разрушение пойдет по катастрофическому сценарию, ущерб может быть значительным», - отметил собеседник НСН.

Гидролог также предварительно оценил последствия удара ВСУ по плотине 25 октября.