«Прорывная волна»: Разрушение белгородской плотины приведет к катастрофе
Катастрофический вариант развития событий приведет к значительному ущербу вниз по течению, рассказал НСН гидролог Михаил Болгов.
Ущерб от возможного разрушения плотины Белгородского водохранилища при ударе Вооруженных сил Украины может быть значительным, заявил НСН в комментарии гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
Плотина Белгородского водохранилища была повреждена 25 октября в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины. В результате начал падать уровень воды и произошел разлив в близлежащих селах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил об опасности разрушения объекта при повторном обстреле. Жителям, которые находятся в зоне возможного подтопления, предложили временно переселиться в специальные пункты размещения.
«Плотина поддерживает уровень Белгородского водохранилища. Воды там много. В случае разрушения объекта, неприятности ждут всех, кто расположен ниже по течению. Образуется прорывная волна, которая опасна тем, что обладает большими энергией и скоростью. Сама плотина не очень большая, но, если разрушение пойдет по катастрофическому сценарию, ущерб может быть значительным», - отметил собеседник НСН.
Гидролог также предварительно оценил последствия удара ВСУ по плотине 25 октября.
«Судя по сообщениям, при обстреле были повреждены в основном гидротехнические сооружения, сама плотина не пострадала. Однако это тоже приводит к проблемам, поскольку, если такими объектами невозможно управлять, возникает угроза переполнения водохранилища и разрушения плотины. МЧС имеет для каждого гидротехнического сооружения схему возможных последствий в случае разрушения, это не военная тайна. Сценарий военный в данном случае будет схож с воздействием природного или техногенного характера», - пояснил Михаил Болгов.
Ситуацию на Белгородском водохранилище после обстрела удалось стабилизировать, на данный момент угрозы затопления нет, заявил в понедельник, 27 октября, губернатор Вячеслав Гладков. Однако, по его словам, остается опасность повторных ударов ВСУ. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», исходя из этой угрозы, власти призвали жителей близлежащих сел внимательно следить за информацией, чтобы успеть эвакуироваться в случае необходимости.
Белгородское водохранилище расположено на реке Северский Донец на территории двух округов - Белгородского и Шебекинского.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, когда можно вернуть деньги при опоздании на рейс
- В Госдуме раскрыли, когда в России запретят «Айкос»
- ВС РФ прескли четыре попытки ВСУ вырваться из кольца окружения в Купянске
- «Прорывная волна»: Разрушение белгородской плотины приведет к катастрофе
- Китай дешевле: Почему прямые перелеты на Филиппины не заманят россиян
- В России усомнились в потеплении отношений между Китаем и США
- Путин денонсировал соглашение РФ и США об утилизации плутония
- Пауза или смерть? Куда катятся карьеры режиссеров Копполы, Лантимоса и Дель Торо
- Запрет двух льготных ипотек на семью усложнит инвестиции в недвижимость
- Ножом по геймерам: Названы риски инвестиций в игровые предметы в Counter-Strike
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru