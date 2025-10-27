«Прорывная волна»: Разрушение белгородской плотины приведет к катастрофе

Катастрофический вариант развития событий приведет к значительному ущербу вниз по течению, рассказал НСН гидролог Михаил Болгов.

Ущерб от возможного разрушения плотины Белгородского водохранилища при ударе Вооруженных сил Украины может быть значительным, заявил НСН в комментарии гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

Плотина Белгородского водохранилища была повреждена 25 октября в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины. В результате начал падать уровень воды и произошел разлив в близлежащих селах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил об опасности разрушения объекта при повторном обстреле. Жителям, которые находятся в зоне возможного подтопления, предложили временно переселиться в специальные пункты размещения.

«Плотина поддерживает уровень Белгородского водохранилища. Воды там много. В случае разрушения объекта, неприятности ждут всех, кто расположен ниже по течению. Образуется прорывная волна, которая опасна тем, что обладает большими энергией и скоростью. Сама плотина не очень большая, но, если разрушение пойдет по катастрофическому сценарию, ущерб может быть значительным», - отметил собеседник НСН.

Гидролог также предварительно оценил последствия удара ВСУ по плотине 25 октября.

В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб человек, еще 23 пострадали

«Судя по сообщениям, при обстреле были повреждены в основном гидротехнические сооружения, сама плотина не пострадала. Однако это тоже приводит к проблемам, поскольку, если такими объектами невозможно управлять, возникает угроза переполнения водохранилища и разрушения плотины. МЧС имеет для каждого гидротехнического сооружения схему возможных последствий в случае разрушения, это не военная тайна. Сценарий военный в данном случае будет схож с воздействием природного или техногенного характера», - пояснил Михаил Болгов.

Ситуацию на Белгородском водохранилище после обстрела удалось стабилизировать, на данный момент угрозы затопления нет, заявил в понедельник, 27 октября, губернатор Вячеслав Гладков. Однако, по его словам, остается опасность повторных ударов ВСУ. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», исходя из этой угрозы, власти призвали жителей близлежащих сел внимательно следить за информацией, чтобы успеть эвакуироваться в случае необходимости.

Белгородское водохранилище расположено на реке Северский Донец на территории двух округов - Белгородского и Шебекинского.

ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
