Возможный запрет оформления двух льготных ипотек на одну семью отвечает социальной справедливости, при этом на застройщиках данное решение в целом вообще никак не скажется. Такую точку зрения в комментарии НСН высказали сразу два ведущих эксперта отрасли.

Власти РФ с 1 февраля 2026 года намерены запретить оформление двух льготных ипотек на одну семью, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту (сейчас семейные пары могут оформлять две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов). Также нельзя будет включать в ипотеку «третьих лиц» (друзей, родителей). Изменениям в программу подготовил Минфин.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков отметил, что такой запрет лежит в русле государственной политики в ипотечной сфере.

«Государство у нас активно борется с использованием семейной ипотеки на инвестиционные нужды. Две семейные ипотеки часто лежат именно в такой плоскости. Люди покупают квартиру, сдают её в аренду, и она, условно говоря, сама себя окупает. Понятно, что законодатели хотят эту дырочку прикрыть. Однако это не массовая история, чтобы критично отразилась на застройщиках. В противном случае они бы уже были взбудоражены и выступили бы против», - пояснил собеседник НСН.