Запрет двух льготных ипотек на семью усложнит инвестиции в недвижимость
Запрет «двойной» семейной ипотеки отвечает социальной справедливости и не затронет интересы застройщиков, заявили НСН вице-президент и член «Российской гильдии риелторов» Апрелев и Барсуков.
Возможный запрет оформления двух льготных ипотек на одну семью отвечает социальной справедливости, при этом на застройщиках данное решение в целом вообще никак не скажется. Такую точку зрения в комментарии НСН высказали сразу два ведущих эксперта отрасли.
Власти РФ с 1 февраля 2026 года намерены запретить оформление двух льготных ипотек на одну семью, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту (сейчас семейные пары могут оформлять две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов). Также нельзя будет включать в ипотеку «третьих лиц» (друзей, родителей). Изменениям в программу подготовил Минфин.
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков отметил, что такой запрет лежит в русле государственной политики в ипотечной сфере.
«Государство у нас активно борется с использованием семейной ипотеки на инвестиционные нужды. Две семейные ипотеки часто лежат именно в такой плоскости. Люди покупают квартиру, сдают её в аренду, и она, условно говоря, сама себя окупает. Понятно, что законодатели хотят эту дырочку прикрыть. Однако это не массовая история, чтобы критично отразилась на застройщиках. В противном случае они бы уже были взбудоражены и выступили бы против», - пояснил собеседник НСН.
Вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев считает такое решение корректным с точки зрения общественных установок.
«Оно, по сути, отвечает задаче формирования семейных ценностей. Хотя, лично я даже не встречал таких случаев, когда кому-то удавалось взять на одну семью две ипотеки. Дело в том, что для этого необходимо обойти ограничения по ипотечному лимиту. Кроме того, надо понимать, что, если пара не будет состоять в официальном браке, то по факту всё равно можно взять две ипотеки», - констатировал эксперт.
Согласно информации источников на финансовом рынке, власти сохранят до конца 2025 года действующие уровни возмещения по семейной ипотеке. Однако с 1 января 2026 года их размер будет снижен на 0,5 процента. Таким образом, величина субсидий по кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах составит 2%, на индивидуальное жилищное строительство - 2,5%.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», изменения в программу семейной ипотеки, которые подготовил Минфин, уже предварительно поддержали в Госдуме.
