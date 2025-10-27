Путин денонсировал соглашение РФ и США об утилизации плутония
Президент РФ Владимир Путин денонсировал соглашение России и США об утилизации оружейного плутония. Подписанный закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Как отмечает RT, речь идёт о документе, который был подписан в 2000 году и ратифицирован в 2011 году. Он предусматривал утилизацией Москвой и Вашингтоном 34 тонн оружейного плутония, не являющегося больше необходимым для обороны
Указанное соглашение было приостановлено Путиным в 2016 году «в связи с возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий» США в отношении России.
Ранее Москва вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, пишут «Известия».
