ВС РФ прескли четыре попытки ВСУ вырваться из кольца окружения в Купянске
Российские войска пресекли в Купянске четыре попытки украинских военных вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. Об этом сообщает RT.
По данным Минобороны РФ, артиллерией и беспилотниками были уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники.
Также в ведомстве добавили, что в Красноармейске ВС РФ расширяют зону контроля в районе железнодорожного вокзала.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска освободили три населённых пункта в Запорожской и Днепропетровской областях, пишут «Известия».
