ВС РФ прескли четыре попытки ВСУ вырваться из кольца окружения в Купянске

По данным Минобороны РФ, артиллерией и беспилотниками были уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники.

Также в ведомстве добавили, что в Красноармейске ВС РФ расширяют зону контроля в районе железнодорожного вокзала.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска освободили три населённых пункта в Запорожской и Днепропетровской областях, пишут «Известия».