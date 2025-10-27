ВС РФ прескли четыре попытки ВСУ вырваться из кольца окружения в Купянске

Российские войска пресекли в Купянске четыре попытки украинских военных вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. Об этом сообщает RT.

Герасимов: ВС РФ завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

По данным Минобороны РФ, артиллерией и беспилотниками были уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники.

Также в ведомстве добавили, что в Красноармейске ВС РФ расширяют зону контроля в районе железнодорожного вокзала.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска освободили три населённых пункта в Запорожской и Днепропетровской областях, пишут «Известия».

