Генерала Малькова взяли под стражу по делу о хищении топлива

В среду Мещанский суд Москвы вновь отправил бывшего правоохранителя в СИЗО. В начале сентября он же арестовал его, но позже Мосгорсуд перевел его под домашний арест.



Ранее рассказывали, что к преступлению также были причастны председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов, трое подчиненных ему топ-менеджеров и двое представителей Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка Алексей Суяров и Анна Левина.

