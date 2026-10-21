Генерала Малькова взяли под стражу по делу о хищении топлива
Экс-замглавы подмосковного ГУ МВД генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, обвиняемого в хищении топлива у ведомства, взяли под стражу. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Сергей Гуров.
В среду Мещанский суд Москвы вновь отправил бывшего правоохранителя в СИЗО. В начале сентября он же арестовал его, но позже Мосгорсуд перевел его под домашний арест.
Ранее рассказывали, что к преступлению также были причастны председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов, трое подчиненных ему топ-менеджеров и двое представителей Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка Алексей Суяров и Анна Левина.
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