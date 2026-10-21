Телефон за миллион: Почему поклонники iPhone отказались от покупки «раскладушек»
«Скальперы» скупили новинки от Apple, их не хватает на рынке, однако после периода «турбулентности» их цена может снизиться до 230 тысяч рублей, сказал в эфире НСН Илья Корнейчук.
Новые раскладные смартфоны iPhone Duo оказались невостребованными в России из-за слишком высокой стоимости, объяснил в интервью НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
По данным «Известий», первый раскладной iPhone Duo в России оказался невостребованным: предзаказы на него единичны, а некоторые ретейлеры и вовсе отказались от предзаказов «раскладушки». Корнейчук считает, что главным «пугающим» фактором является цена новинки, превышающая 300 тысяч рублей.
«Покупателей отталкивает только цена. Пользователи Apple привыкли терпеть неудобства из серии "не могу установить банковское приложение – ну и что", но они не всегда могут пойти и выложить сумму, которую просят. И тут возникает вопрос, а какую сумму просят: 230 тысяч рублей, 300 тысяч, а может быть полтора миллиона? Кто готов отдать полтора миллиона за телефон? Вопрос в том, по какой цене ретейлеры могут закупить эти телефоны в нормальном количестве, учитывая, что Apple вроде как врубила режим "Ой, мы продаем в одни руки только два iPhone на один аккаунт". Очень большой спрос, всё скупают скальперы (перекупщики) и перепродают за несколько цен. Сейчас на рынке турбулентность. В какой-то момент она должна закончиться, смартфонов будет достаточно и iPhone Duo можно будет купить за те самые 230 тысяч рублей, что все равно очень много, но уже не 300 тысяч и не полтора миллиона», - разъяснил техноблогер.
По его словам, за рубежом сейчас та же проблема.
«По какой-то причине сейчас нет на рынке столько телефонов, чтобы все, кто хотел их купить в моменте, смогли их приобрести. Часть выкупили сразу перекупщики, но не могли же они настолько много выкупить! Может быть просто Apple недостаточно их сделала. Сейчас они нарастят мощности, допроизведут, и у них насытится рынок, потому что у них ровно та же проблема. Перекупщики пришли, скупили эти айфоны несчастные, а простые американцы и европейцы тоже испытывают трудности с приобретением этих телефонов по рекомендуемой цене», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем Корнейчук рекомендовал вместо «раскладушек» покупать отдельно телефон и отдельно планшет. По его словам, это дешевле, удобнее и «прикольнее».
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее назвал покупку нового складного iPhone Duo «идиотизмом богатого человека», напоминает «Радиоточка НСН».
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