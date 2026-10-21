Новые раскладные смартфоны iPhone Duo оказались невостребованными в России из-за слишком высокой стоимости, объяснил в интервью НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.

По данным «Известий», первый раскладной iPhone Duo в России оказался невостребованным: предзаказы на него единичны, а некоторые ретейлеры и вовсе отказались от предзаказов «раскладушки». Корнейчук считает, что главным «пугающим» фактором является цена новинки, превышающая 300 тысяч рублей.