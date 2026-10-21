Политолог раскритиковал идею переименовать Петербург в Ленинград
Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда — в Сталинград. Инициативу она объяснила «восстановлением исторической справедливости». Политолог Павел Данилин в беседе с «ФедералПресс» раскритиковал эту идею.
По его мнению, парламентская работа и бюджетные траты на депутатов-коммунистов не должны сводиться к «глупым и разорительным инициативам». Эксперт добавил, что вместо решения реальных проблем — экономики, ЖКХ и социальной поддержки — «красные» предлагают заняться бессмысленным переименованием городов.
Политолог указал на колоссальные расходы: от смены вывесок и замены бланков, печатей и документов до переделки карт и переоснащения навигации. Жителям пришлось бы менять прописку в паспортах, переоформлять документы на недвижимость и менять адреса в банках и у операторов связи.
Он напомнил, что переименование нескольких улиц в одном городе обошлось в 2,5 млн рублей из бюджета, а здесь речь идет о двух населенных пунктах с населением 6,6 млн человек.
Данилин связал такие инициативы с «воинствующим популизмом» и оторванностью КПРФ от людей. По его словам, граждане хотят стабильности, а не экспериментов над историей и их кошельками.
На днях в парламенте Санкт-Петербурга заявили, что переименовывать город нет необходимости.
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