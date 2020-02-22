Метеоролог рассказал, когда ждать весну в центре России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал об испорченной погоде на 23 февраля и сроках наступления весны в центре России.
В центре погоды «Фобос» москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе.
Температура начнет понижаться в ближайшие два дня. Причина – действие антициклона в московском регионе.
«К вечеру воскресного дня столбики барометров в столице покажут 730 миллиметров, что существенно ниже нормы», — отметил Леус.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН предупредил о сложных метеоусловиях с осадками в смешанной фазе в последнюю неделю зимы. Он пообещал жителям центральной части России снег, мокрый снег и дождь, которые выпадут 23 февраля.
«Все начнется 23 февраля. Утром в День защитника Отечества погода резко испортится. Это связано с действием северо-атлантического циклона, который принесет и усиление ветра до штормовых показателей. Ветер будет дуть с юго-запада, в среднем скорость будет 7-12 м/с, порывы – до 20 м/с, что соответствует штормовым значениям. При этом атмосферное давление рухнет на баррическое дно – порядка 730 мм рт. ст.», - рассказал синоптик.
Тишковец пообещал дальнейшие колебания температур от слабых заморозков ночью до оттепели днем и предупредил о гололедице и смешанных осадках.
Погода в марте будет на два-четыре градуса выше положенной нормы, заявил синоптик.
«Норма для Москвы - минус пять-шесть градусов ночью, днем – плюс полтора градуса. В нынешнем марте к средним температурам надо прибавить два-четыре градуса. Хотя в первой декаде марта наблюдается значительное обманчивое тепло, снежный покров уже ничто не сможет реанимировать. Несколько сантиметров пороши выживут в первые недели марта. Астрономическое начало весны с переходом столбика термометра через ноль к плюсовым значениям ожидается 20 марта, в крайнем случае – к 23 марта, Дню метеоролога», - спрогнозировал Тишковец.
Ранее в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова пообещала жителям столицы на предстоящих длинных выходных аномально теплую погоду.
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