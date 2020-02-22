Метеоролог рассказал, когда ждать весну в центре России

В центре погоды «Фобос» москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе.

Температура начнет понижаться в ближайшие два дня. Причина – действие антициклона в московском регионе.

«К вечеру воскресного дня столбики барометров в столице покажут 730 миллиметров, что существенно ниже нормы», — отметил Леус.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН предупредил о сложных метеоусловиях с осадками в смешанной фазе в последнюю неделю зимы. Он пообещал жителям центральной части России снег, мокрый снег и дождь, которые выпадут 23 февраля.

«Все начнется 23 февраля. Утром в День защитника Отечества погода резко испортится. Это связано с действием северо-атлантического циклона, который принесет и усиление ветра до штормовых показателей. Ветер будет дуть с юго-запада, в среднем скорость будет 7-12 м/с, порывы – до 20 м/с, что соответствует штормовым значениям. При этом атмосферное давление рухнет на баррическое дно – порядка 730 мм рт. ст.», - рассказал синоптик.

Тишковец пообещал дальнейшие колебания температур от слабых заморозков ночью до оттепели днем и предупредил о гололедице и смешанных осадках.