Москвичам предрекли нехватку кислорода

Жители Москвы будут испытывать погодную нехватку кислорода 7 ноября, сообщает сайт «Метеоновости». По словам синоптиков, содержание кислорода в воздухе в четверг будет ниже на 11-12 единиц, что может неблагоприятно отразиться на самочувствии москвичей. Особенно тяжело придется людям, страдающим проблемами с дыхательной системой.

Кроме того, неустойчивое атмосферное давление также будет способствовать неважному самочувствию метеозависимых людей, что в совокупности с отсутствием солнца и порывистым ветром может стать причиной головных болей и спазмов сосудов.

К концу недели, прогнозируют синоптики, в Москву придет аномально теплая погода: в пятницу, 8 ноября, столбик термометра поднимется до семи градусов тепла, существенных осадков не ожидается. В субботу температура воздуха составит +6 градусов, а в воскресенье, 10 ноября, - потеплеет до +12 градусов по Цельсию.

