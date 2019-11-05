В Москве побит державшийся 140 лет температурный рекорд

В столице зафиксирован новый температурный рекорд. К полудню вторника воздух в Москве прогрелся до плюс 10,6 градуса. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, таких показателей 5 ноября не было ни разу за всю историю наблюдений.

Между тем, накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во вторник температура может достичь рекордных показателей. Он отметил, что в течение дня столбики термометров в столичном регионе могут дотянуться до отметки +14 градусов, пишет RT.