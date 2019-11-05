В Москве побит державшийся 140 лет температурный рекорд
В столице зафиксирован новый температурный рекорд. К полудню вторника воздух в Москве прогрелся до плюс 10,6 градуса. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, таких показателей 5 ноября не было ни разу за всю историю наблюдений.
Между тем, накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во вторник температура может достичь рекордных показателей. Он отметил, что в течение дня столбики термометров в столичном регионе могут дотянуться до отметки +14 градусов, пишет RT.
Между тем, ранее НСН писала, что специалисты заявили об отсутствии научно доказанной взаимосвязи между погодными колебаниями и физическим состоянием людей. Главный кардиолог Москвы Елена Васильева заявила, что благодаря психологическим особенностям люди, ожидая климатических изменений, акцентируют внимание на тех заболеваниях, которые у них уже есть, и острее их воспринимают. Так она прокомментировала появившееся ранее сообщение об опасности для жителей столицы предстоящего аномального тепла.
По словам Васильевой, даже среди пациентов, которые обращают на свое состояние повышенное внимание при изменении погоды, метеочувствительных насчитывается не более 20 процентов.
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