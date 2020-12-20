Климатолог предупредила об опасностях малоснежной зимы в России

«Это страшно. Реки только начинаются на Урале. Это грозит маловодием. А мы питаемся за счет водохранилищ, а они маленькие на Урале», — рассказала Пестрякова в беседе с URA.RU.

Из-за складывающихся погодных аномалий в регионе может произойти засуха. Пестрякова напомнила о катастрофических последствиях засухи на территории СССР в начале 1970-х годов и выразила надежу, что эта ситуация не повторится.

Ранее в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщалось, что 2020 год может войти в тройку самых жарких лет за весь период климатических наблюдений, а десятилетие с 2011 по 2020 годы — стать самым тёплым в истории. Об этом сообщается , опубликованном в среду.