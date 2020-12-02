ООН: 2020 год может войти в тройку самых жарких в истории

Текущий год может войти в тройку самых жарких лет за весь период климатических наблюдений, а десятилетие с 2011 по 2020 годы — стать самым тёплым в истории. Об этом сообщается в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в среду.

По данным спецучреждения ООН, на температурные показатели повлияло продолжающееся изменение климата.

В организации считают, что в текущем году средняя глобальная температура на 1,2 °C превысит показатели доиндустриального уровня. При этом Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас заявил о 20-процентной вероятности превышения на 1,5 градуса к 2024 году.

По словам эксперта, 2020 год стал ещё одним необычным годом для мирового климата. Были зафиксированы новые экстремальные температуры на суше и в море, стихийные пожары на огромных территориях, рекордное количество ураганов в Атлантике, наводнения в Азии и Африке.

Кроме того, в докладе ВМО отмечается, что рекордного уровня достигла температура океана, а также продолжила увеличиваться концентрация парниковых газов. Эксперты организации считают, что длительное пребывание углекислого газа в атмосфере спровоцирует дальнейшее потепление на планете «в течение жизни многих последующих поколений».

