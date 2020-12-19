В Бразилии леса начали выделять углекислый газ вместо кислорода

К такому выводу ученые пришли после анализа изменения объема биомассы лесов в регионе. Исследовали данные за расчетный период между 1987 и 2020 годами. По данным климатологов, с 2013 года за пределами Амазонии растительность тропиков больше поглощала, чем выделяла углекислый газ. Однако, с этого года ситуация изменилась на противоположную.

Причинами аномалии ученые называют уменьшение осадков в Бразилии и «волны жары». Также, по мнению исследователей, снижению объемов запасов кислорода способствует конкуренция между деревьями за доступ к свету и воде.

По мнению климатологов, начавшая тенденция продолжится в ближайшие годы и может привести к катастрофе, делают вывод исследователи в научной статье для журнала Science Advances.

Ранее климатолог Андрей Киселев в эфире НСН отметил необратимые изменения климата.

«Специалисты из Санкт-Петербурга еще несколько лет назад говорили, что происходит сдвиг и размывание границ между сезонами, мы уже не ощущаем явного перехода между зимой и весной, к примеру. Изменение климата - это не только глобальное потепление, которое, конечно, имеет место. Это еще и изменение режима циркуляции атмосферы и океана, которые формируют погоду в данный момент времени. Это важный фактор. При этом при таянии вечной мерзлоты идет высвобождение некоторого количества парниковых газов, CO2 и метана. Поднимается вода в мировом океане. Если для нашего государства это еще не самая большая проблема, то для маленьких островных государств - это конец», - сообщил он.

