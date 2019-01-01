Москвичей напугали серьезным похолоданием

«В ближайшее время в Москве будет умеренно тепло, ожидается самая высокая температура для конкретно этого месяца, в частности, произойдет это в ближайшую пятницу-субботу. Воздух прогреется до 27 – 29 градусов. Затем в предстоящее воскресенье начнется похолодание, оно окажется сильным, затяжным. Оно связано с распространением глубокой полярной ложбины, воздух придет из центральных районов Арктики и распространится до средних широт, сопутствовать этому будет формирование высокого циклона. Эта погодная система окажется устойчивой во времени и пространстве, и вызовет понижение температуры на 10-12 градусов. Оно будет продолжительным, серьезным, сроки его окончания пока не известны», - подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что в России выпал первый снег. Снегопад прошел в горах недалеко от села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который называют Полюсом Холода. «Снежные осадки в июле это для нас обычное явление, в былые времена такое могло произойти и в июне месяце. Сейчас в селе идет проливной дождь», - рассказали представители местной администрации.

