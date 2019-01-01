Хляби небесные. Хабаровск затопили сильнейшие ливни

Улицы Хабаровска оказались сегодня затопленными сильнейшим ливнем. Как сообщает «Хабаровский край сегодня», с начала текущих суток в городе выпало около трети месячной нормы осадков. Некоторые бульвары в центре краевого центра превратились в бурные реки.

Коммунальщики констатируют, что ливневая канализация не справляется с напором воды. Под затопление попал также частный сектор. Из двух сёл эвакуировано 60 человек. В городе остановилось трамвайное сообщение. Все экстренные службы Хабаровска приведены в повышенную готовность. Горожане выкладывают видео бедствия в сеть.