Хляби небесные. Хабаровск затопили сильнейшие ливни
Улицы Хабаровска оказались сегодня затопленными сильнейшим ливнем. Как сообщает «Хабаровский край сегодня», с начала текущих суток в городе выпало около трети месячной нормы осадков. Некоторые бульвары в центре краевого центра превратились в бурные реки.
Коммунальщики констатируют, что ливневая канализация не справляется с напором воды. Под затопление попал также частный сектор. Из двух сёл эвакуировано 60 человек. В городе остановилось трамвайное сообщение. Все экстренные службы Хабаровска приведены в повышенную готовность. Горожане выкладывают видео бедствия в сеть.
Сильные дожди в регион принёс западный циклон. Ранее он также прошёлся по соседней Амурской области. Там, переполненные водой реки, сносили мосты, повреждали дороги, затопили посёлки. Неустойчивая погода сохранится в Хабаровском крае до начала августа.
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