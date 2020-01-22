Клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей

22 января 202022:15

Клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, что стало следствием распространения фейковой новости. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

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По словам Кузнецова, инцидент произошел в декабре 2014 года. Тогда появилась новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00.00, что стало причиной обналичивания рекордной суммы за несколько часов.

Топ-менеджер банка добавил, что перевод управления наличными деньгами на круглосуточный режим работы помог избежать массовой паники из-за опустошенных банкоматов.

Накануне Сбербанк предупреждал о росте числа кибератак в 2020 году.



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ФОТО: Flickr//Gushchin24
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