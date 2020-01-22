Клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей
Клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, что стало следствием распространения фейковой новости. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе экономического форума в Давосе, передает ТАСС.
По словам Кузнецова, инцидент произошел в декабре 2014 года. Тогда появилась новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00.00, что стало причиной обналичивания рекордной суммы за несколько часов.
Топ-менеджер банка добавил, что перевод управления наличными деньгами на круглосуточный режим работы помог избежать массовой паники из-за опустошенных банкоматов.
Накануне Сбербанк предупреждал о росте числа кибератак в 2020 году.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Парламент Британии одобрил законопроект по Brexit
- В РФ могут снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
- Коронавирус у прилетевшего в Санкт-Петербург китайца не подтвердился
- Путин отверг идею создания в РФ института над президентом
- Появилось видео перепалки Макрона с израильскими полицейскими