Клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей

По словам Кузнецова, инцидент произошел в декабре 2014 года. Тогда появилась новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00.00, что стало причиной обналичивания рекордной суммы за несколько часов.

Топ-менеджер банка добавил, что перевод управления наличными деньгами на круглосуточный режим работы помог избежать массовой паники из-за опустошенных банкоматов.

Накануне Сбербанк предупреждал о росте числа кибератак в 2020 году.







