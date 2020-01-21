Сбербанк предупреждает о росте числа кибератак в 2020 году

В новом 2020 году российская экономика может серьезно пострадать от действий киберпреступников. Об этом сообщает телеканал ОТР со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.



Кибератаки в прошлом 2019 году принесли российской экономике ущерб 2,5 триллиона рублей по подсчетам Сбербанка. Сотрудники банка предупреждают, что в будущем эта цифра будет лишь увеличиваться и может достигнуть рекордных сумм.

По предварительным данным, которые привел банк, в этом году убытки от преступлений, совершенных в онлайн-пространстве, и от кибератак в целом, могут насчитывать до 3,5 триллиона рублей, то есть вырасти еще на 40%. Ранее Сбербанк публиковал прогноз о том, что в 2019 году мировое сообщество потеряет от действий подобных мошенников около $2,5 трлн.

