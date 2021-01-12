Вирусолог предупредил о смертельной опасности летучих мышей

Британские ученые обнаружили ключевые генетические изменения, которые могли послужить причиной появления коронавируса. По их словам, имеется схожесть генетических адаптаций, которые позволили вирусу передаваться от летучих мышей к человеку, с теми, что вызвали в 2003 году вспышку атипичной пневмонии. Ученые полагают, что есть единый механизм, при помощи которого вирус мутирует для перехода от животных к людям.

Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, как оценивает исследование британских ученых.

«Летучие мыши представляют собой кладезь патогенных для человека вирусов, к которым они сами относятся равнодушно. То есть они являются носителями и выделителями вируса, но не болеют. Был случай, когда от них человек заразился бешенством и умер. А промежуточным носителем коронавируса между летучей мышью и человеком может быть кто угодно», - отметил он.

Кроме того, ученый призвал не пугаться мутаций, о которых говорят все вокруг.

«Еще премьер-министр Великобритании Джонсон говорил, что британский штамм на 70% более заразный. Но ведь самое главное, что не изменился антигенный состав. Поэтому все вакцины, которые сейчас производятся, вполне пригодны и эффективны. Может когда-то мутация будет критической, но сейчас такого нет», - заверил вирусолог.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН объяснил, каким образом вирус мутирует в организме человека. Он отметил, что генетическая основа вируса – это РНК, в которой часто происходят мутации, и это нормальное явление. Чепурнов добавил, что вакцинация также провоцирует новые мутации.

Между тем, эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН высказал мнение, что в России может быть несколько штаммов коронавируса.

