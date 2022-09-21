«Китайцы» заняли половину авторынка Москвы
По итогам августа доля продаж китайских машин в Москве составила 49,7% от общего количества проданных автомобилей. В цифровом выражении - это 3167 новых легковых машин, сообщает агентство «Автостат». В целом по России доля проданных «китайцев» за август составила почти 26%.
Как отмечают эксперты, в январе доля продаж китайских марок на рынке Москвы не доходила до 10%. Однако, на фоне ухода с рынка и замедления поставок других мировых авто-брендов, уже к середине лета китайский автопром достиг доли продаж в 30% и обогнал ближайших конкурентов из Южной Кореи. В августе доля корейских автомобилей на рынке продаж упала до 17,3%.
Между тем, как отмечает портал motor.ru, в годовом выражении южнокорейские машины пока лидируют на рынке Москвы. По итогам восьми месяцев их доля составляет 23,5%, в то время как на китайские машины пока приходится до 17% рынка продаж. Помимо «корейцев» в лидерах пока остаются японские и немецкие автомобили на долю которых приходится по 18% всех продаж в столице.
Ранее сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что автосервисы выступили с предложением увеличить сроки гарантийного ремонта автомобилей с 45 до 90-120 дней.
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