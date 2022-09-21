«Китайцы» заняли половину авторынка Москвы

По итогам августа доля продаж китайских машин в Москве составила 49,7% от общего количества проданных автомобилей. В цифровом выражении - это 3167 новых легковых машин, сообщает агентство «Автостат». В целом по России доля проданных «китайцев» за август составила почти 26%.



Как отмечают эксперты, в январе доля продаж китайских марок на рынке Москвы не доходила до 10%. Однако, на фоне ухода с рынка и замедления поставок других мировых авто-брендов, уже к середине лета китайский автопром достиг доли продаж в 30% и обогнал ближайших конкурентов из Южной Кореи. В августе доля корейских автомобилей на рынке продаж упала до 17,3%.