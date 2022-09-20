«АвтоВАЗ» предложил разрешить тратить маткапитал на покупку первого автомобиля
Компания «АвтоВАЗ» предлагает разрешить использовать материнский капитал для покупки первого автомобиля. Об этом заявил глава предприятия Максим Соколов в ходе совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации.
«Насколько я знаю, сейчас обсуждается новая редакция закона о такси, это достаточно емкий рынок с точки зрения потребления автомобильной продукции и, как нам представляется возможным, обсудить норму, которая предусматривала бы определенный уровень использования таксомоторами высоколокализованных автомобилей российского производства. Также <...> вопрос о возможности использования материнского капитала для приобретения первого автомобиля, опять же, высоколокализованного, отечественного», — цитирует Соколова ТАСС.
В июле стало известно, что Госдума разработала законопроект о расширении возможности использования маткапитала, который позволит потратить средства на приобретение автомобиля, напоминают Известия. Поправки были направлены в правительство для получения заключения.
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