«АвтоВАЗ» предложил разрешить тратить маткапитал на покупку первого автомобиля

Компания «АвтоВАЗ» предлагает разрешить использовать материнский капитал для покупки первого автомобиля. Об этом заявил глава предприятия Максим Соколов в ходе совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации.

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«Насколько я знаю, сейчас обсуждается новая редакция закона о такси, это достаточно емкий рынок с точки зрения потребления автомобильной продукции и, как нам представляется возможным, обсудить норму, которая предусматривала бы определенный уровень использования таксомоторами высоколокализованных автомобилей российского производства. Также <...> вопрос о возможности использования материнского капитала для приобретения первого автомобиля, опять же, высоколокализованного, отечественного», — цитирует Соколова ТАСС.

В июле стало известно, что Госдума разработала законопроект о расширении возможности использования маткапитала, который позволит потратить средства на приобретение автомобиля, напоминают Известия. Поправки были направлены в правительство для получения заключения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Автомобили"автоваз"Материнский Капитал
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