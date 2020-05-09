Китайский вирусолог назвал главную опасность коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса.
По его словам, SARS-CoV-2 имеет очень высокую заразность, пишет портал «Хуаньцюван». Ученый пояснил, что этот вирус передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS. Это делает коронавирус столько опасным.
Чжун Наньшань сообщил, что для эффективной борьбы с SARS-CoV-2 необходимы ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция.
Профессор призвал граждан носить маски и перчатки, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова ранее рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru