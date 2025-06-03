Китайский след: Каким будет первый кроссовер от Lada
Сделать полноценный автомобиль только из российских комплектующих практически невозможно, сказал НСН Андрей Ломанов.
Анонсированный российским автомобильным концерном «АвтоВАЗ» кроссовер будет состоять из китайских компонентов, предположил в эфире НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
«АвтоВАЗ» ранее сообщил, что 18 июня представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый кроссовер Lada собственной разработки. Кроме первого фирменного кроссовера, компания покажет еще одну новинку, а также модель Lada Iskra, серийный выпуск которой запланирован на июль 2025 года - в честь дня рождения «АвтоВАЗа». Ломанов отметил, что концерт давно собирался создать свой собственный кроссовер.
«АвтоВАЗ» пока особо не распространяет информацию о новом кроссовере, даже концепты не показывает. По большому счету, это будет не какая-то полноценная модель, готовая к производству, а некая концепция развития модели. Они пытаются максимально его локализовать. Собственно, кроссовер они давно планировали сделать. Однако у «АвтоВАЗа» всегда достаточно большой цикл от первых идей до появления конечного продукта», - сказал собеседник НСН.
Автоэксперт предположил, что многие компоненты в новом кроссовере Lada будут китайскими.
«Создание новой базы или нового двигателя – это многолетний процесс, и никто так не делает. То есть, в основу новой платформы лягут старые разработки. Она будет модернизирована, у нее изменится некая геометрия. Но новая платформа – это гигантские вложения, которые на сегодняшний день «АвтоВАЗу» просто не нужны. Эта машина будет компонентной, а доля локализации этих компонентов «АвтоВАЗом» не разглашается. Откуда будут идти компоненты на новый кроссовер или на какие-то перспективные машины «АвтоВАЗа», мы можем только гадать. Можно предположить, что это будут какие-то китайские элементы. Сделать полноценный автомобиль только из российских комплектующих практически невозможно», - заключил Ломанов.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил НСН, что отзыв ста тысяч Hyundai в России означает, что компания поддерживает автомобили, несмотря на свой официальный уход с рынка.
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