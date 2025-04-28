«АвтоВАЗ» раскрыл технические характеристики электрической Lada Aura

В пресс-службе предприятия рассказали, что концепт получил 3-фазный электромотор с максимальной мощностью 163 лошадиных сил с крутящим моментом 240 Нм. Заявленный запас хода без подзарядки составляет 350 километров, а максимальная скорость - 150 км/ч. До «сотни» e-Aura разгоняется за 8 секунд.

Опции в новом электрокаре будут такими же, как и в классической Aura - у автомобиля есть подогрев всех сидений, руля и ветрового стекла, а также системы мониторинга слепых зон и курсовой устойчивости.



Ранее автоэксперт Роман Солдатов заявил RT, что покупкой электрической Aura заинтересуются россияне, у которых уже есть бензиновый автомобиль.

