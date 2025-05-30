«Ушли, но не совсем»: Отзыв ста тысяч Hyundai в России сочли хорошей новостью
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил НСН, что отзывы из-за неисправности случаются и с машинами Mercedes, BMW, Audi и Toyota.
Отзыв ста тысяч Hyundai в России означает, что компания поддерживает автомобили, несмотря на свой официальный уход с рынка, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в эфире НСН. Он отметил, что это перестраховка, машины просто проверят.
Hyundai отзывает 99,3 тысячи автомобилей в России из-за риска возгорания в моторном отсеке, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат 99256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованных в период с 2010 по 2015 год. Хайцеэр рассказал, что последует за этим решением.
«Это хорошая новость, потому что Hyundai еще поддерживает проданные автомобили, полноценно себе в ногу не выстрелил, хотя покинул нас. Я думаю, что никак не критично это. Когда происходят какие-то проблемы в автопроизводстве, не факт, что это коснется всех машин, проверяются все, на которые возможно были установлены некачественные запчасти. Эти машины куда-то приедут, их проверят», - отметил он.
По его словам, это даже положительно скажется на репутации бренда.
«Такое происходит периодически с разными производителями. Это даже больше поддержка репутации, чем удар по ней. Признание собственных ошибок – это хороший имидж, а не плохой. Мы же все люди, такое случается и с машинами Mercedes, BMW, Audi, Toyota. В период эксплуатации выявляются проблемы, статистически выясняется, у какой партии это случилось. На всякий случай отзывается вся партия. Иногда даже не проверяют, а автоматически меняют, это проще, чем выяснять. Это если большие риски. И, конечно, дешевле, чем если что-то плохое случится. Компания страхуется», - заключил собеседник НСН.
Таксопарки в России вынуждены буквально выживать, так как растет стоимость обслуживания автомобилей, а «китайцев» нужно чаще менять, заявил ранее председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев «Радиоточке НСН».
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