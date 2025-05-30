«Это хорошая новость, потому что Hyundai еще поддерживает проданные автомобили, полноценно себе в ногу не выстрелил, хотя покинул нас. Я думаю, что никак не критично это. Когда происходят какие-то проблемы в автопроизводстве, не факт, что это коснется всех машин, проверяются все, на которые возможно были установлены некачественные запчасти. Эти машины куда-то приедут, их проверят», - отметил он.

По его словам, это даже положительно скажется на репутации бренда.

«Такое происходит периодически с разными производителями. Это даже больше поддержка репутации, чем удар по ней. Признание собственных ошибок – это хороший имидж, а не плохой. Мы же все люди, такое случается и с машинами Mercedes, BMW, Audi, Toyota. В период эксплуатации выявляются проблемы, статистически выясняется, у какой партии это случилось. На всякий случай отзывается вся партия. Иногда даже не проверяют, а автоматически меняют, это проще, чем выяснять. Это если большие риски. И, конечно, дешевле, чем если что-то плохое случится. Компания страхуется», - заключил собеседник НСН.

Таксопарки в России вынуждены буквально выживать, так как растет стоимость обслуживания автомобилей, а «китайцев» нужно чаще менять, заявил ранее председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев «Радиоточке НСН».

