«Ушли, но не совсем»: Отзыв ста тысяч Hyundai в России сочли хорошей новостью

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил НСН, что отзывы из-за неисправности случаются и с машинами Mercedes, BMW, Audi и Toyota.

Отзыв ста тысяч Hyundai в России означает, что компания поддерживает автомобили, несмотря на свой официальный уход с рынка, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в эфире НСН. Он отметил, что это перестраховка, машины просто проверят.

Hyundai отзывает 99,3 тысячи автомобилей в России из-за риска возгорания в моторном отсеке, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат 99256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованных в период с 2010 по 2015 год. Хайцеэр рассказал, что последует за этим решением.

АвтоВАЗ объявил отзыв более 47 тысяч автомобилей Lada

«Это хорошая новость, потому что Hyundai еще поддерживает проданные автомобили, полноценно себе в ногу не выстрелил, хотя покинул нас. Я думаю, что никак не критично это. Когда происходят какие-то проблемы в автопроизводстве, не факт, что это коснется всех машин, проверяются все, на которые возможно были установлены некачественные запчасти. Эти машины куда-то приедут, их проверят», - отметил он.

По его словам, это даже положительно скажется на репутации бренда.

«Такое происходит периодически с разными производителями. Это даже больше поддержка репутации, чем удар по ней. Признание собственных ошибок – это хороший имидж, а не плохой. Мы же все люди, такое случается и с машинами Mercedes, BMW, Audi, Toyota. В период эксплуатации выявляются проблемы, статистически выясняется, у какой партии это случилось. На всякий случай отзывается вся партия. Иногда даже не проверяют, а автоматически меняют, это проще, чем выяснять. Это если большие риски. И, конечно, дешевле, чем если что-то плохое случится. Компания страхуется», - заключил собеседник НСН.

Таксопарки в России вынуждены буквально выживать, так как растет стоимость обслуживания автомобилей, а «китайцев» нужно чаще менять, заявил ранее председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:компанияАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры