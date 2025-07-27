Китайские ученые: Перегрев океанов приведет к климатической катастрофе

В 2023 году океаны нагрелись до рекордных отметок, что могло стать переломным моментом в изменении климата. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на результаты исследования группы китайских ученых.

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Учёные установили, что морские волны тепла (МВТ) в последнее время длились в четыре раза дольше обычного и охватили 96% мирового океана. В частности, в Северной Атлантике такие явления продолжались 525 дней подряд.

По мнению ученых, это связано с ослаблением ветров, снижением облачности и изменениями океанических течений.

Исследователи полагают, что рекордные показатели 2023 года могут свидетельствовать о глубоких изменениях в климатической системе планеты. Эти процессы, в свою очередь, способны нанести ущерб аквакультуре и рыболовству, поскольку создают серьёзную угрозу для морских экосистем.

Ранее международная группа учёных выявила закономерность в изменениях климата за последние миллион лет, которые соответствуют как началу ледниковых периодов, так и их завершению. Согласно их прогнозам, следующий ледниковый период на Земле начнется примерно через 10 тысяч лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
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