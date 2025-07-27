Продюсер: Эйдельштейн рассматривается на роль Левитана в фильме о дикторе
Российский актер Марк Эйдельштейн рассматривается на главную роль в фильме о дикторе Юрии Левитане. Об этом сообщил ТАСС продюсер Рубен Дишдишян.
По словам Дишдишяна, сценарий фильма о Юрии Левитане уже разработан, и в дримкасте (dreamcast в переводе - «актёрский состав мечты») на главную роль намечен именно Марк Эйдельштейн. Дишдишян выразил намерение встретиться с актёром, чтобы обсудить проект и узнать его отношение к участию в нем.
Продюсер добавил, что работа над проектом ведётся уже более десяти лет и процесс доработки сценария недавно возобновился.
Дишдишян отметил, что ранее на роль Левитана рассматривался Константин Хабенский, однако сейчас актёр не подходит по возрасту: на данный момент ему 53 года, тогда как в сценарии возраст главного героя составляет 27 лет.
Марк Эйдельштейн сыграл второго главного героя в фильме «Анора», который получил «Оскар» в марте 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru