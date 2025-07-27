Продюсер: Эйдельштейн рассматривается на роль Левитана в фильме о дикторе

По словам Дишдишяна, сценарий фильма о Юрии Левитане уже разработан, и в дримкасте (dreamcast в переводе - «актёрский состав мечты») на главную роль намечен именно Марк Эйдельштейн. Дишдишян выразил намерение встретиться с актёром, чтобы обсудить проект и узнать его отношение к участию в нем.

Продюсер добавил, что работа над проектом ведётся уже более десяти лет и процесс доработки сценария недавно возобновился.

Дишдишян отметил, что ранее на роль Левитана рассматривался Константин Хабенский, однако сейчас актёр не подходит по возрасту: на данный момент ему 53 года, тогда как в сценарии возраст главного героя составляет 27 лет.

Марк Эйдельштейн сыграл второго главного героя в фильме «Анора», который получил «Оскар» в марте 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».