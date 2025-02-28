Ученые предсказали следующий ледниковый период
Международная группа учёных установила цикл появления и исчезновения ледниковых периодов. Об этом пишет журнал Science.
В опубликованном исследовании говорится, что команда профессора Стивена Баркера выявила закономерность в изменениях климата за последние миллион лет, которые соответствуют как началу ледниковых периодов, так и их завершению.
«Наши результаты показывают, что следующий ледниковый период на Земле начнется примерно через 10 тысяч лет», - заявил автора исследования.
Также в статье отмечается, что в настоящее время планета должна находиться в стабильном межледниковом периоде, однако на естественный ход событий может повлиять антропогенные выбросы углекислого газа.
Ранее стало известно, что в результате глобального потепления из архипелага в Арктике исчез остров Месяцева площадью 53 гектара, сообщает RT.
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