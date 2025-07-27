СМИ: Число людей с ожирением по всему миру превысило миллиард
Количество людей с ожирением превысило миллиард во всем мире. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование, в котором приняли участие специалисты Пироговского Университета Минздрава РФ.
Согласно исследованию, с 1990 по 2022 год показатели ожирения выросли более чем в четыре раза как среди девочек — с 1,7% до 6,9%, так и среди мальчиков — с 2,1% до 9,3%, причём рост зафиксирован почти во всех странах.
В 2022 году число детей и подростков с ожирением составило почти 160 миллионов человек, включая 65 миллионов девочек и 94 миллиона мальчиков, тогда как в 1990 году их количество составляло 31 миллион.
За этот же период (с 1990 по 2022 год) уровень ожирения среди взрослых более чем удвоился у женщин (с 8,8% до 18,5%) и почти утроился у мужчин (с 4,8% до 14,0%).
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что около 25% взрослого населения и порядка 40% детей в России страдают ожирением, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru