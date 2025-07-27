Три человека погибли, два пострадали в ДТП в Смоленской области
Три человека погибли, два пострадали в ДТП в Смоленской области. Об этом сообщает госавтоинспекция области в своем Telegram-канале.
По данным ГАИ, ДТП произошло в воскресенье, 27 июля, около 10 часов на 1025-м километре автодороги Р-132. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Kia Cerato. В результате аварии водитель и два пассажира Kia Cerato скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи. Водитель и пассажир Hyundai Santa Fe получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Накануне в подмосковном Раменском водитель грузовика Scania столкнулся с двумя автомобилями, стоявшими на обочине. В результате ДТП погибли 3 человека, одна из них - девятилетняя девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru