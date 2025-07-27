СМИ: США потратят почти $1 млрд на ремонт Boeing'а, подаренного Катаром
США перераспределили почти миллиард долларов военного бюджета, выделенных на модернизацию ядерных программ, ради ремонта Boeing 747-8, подаренного Катаром. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на New York Times.
New York Times пишет, что на данный момент стоимость ремонта самолета засекречена и никто не желает обсуждать загадочный перевод 934 млн долларов, выделенных ранее на модернизацию устаревающих американских ядерных ракет наземного базирования. При этом NYT указывает, что эта сумма, вероятно, частично включает средства на реконструкцию нового самолета Air Force One.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подаренный самолет находится в США и проходит переоборудование по военным стандартам. По мнению Трампа, стоимость выполненных работ будет значительно ниже, чем постройка нового самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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