Рок-группа NAGART анонсировала мультсериал о себе

Гитарист NAGART Владислав Аксенов заявил НСН, что готовится мультфильм про группу, а солист Александр Старцев рассказал , кого бы хотел сыграть в кино.

Участник музыкального фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», гитарист группы NAGART Владислав Аксенов анонсировал в пресс-центре НСН мультсериал про коллектив.

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«Мы сделаем мультик про нашу группу. Это будет мультсериал! Мы ведь все в образах, у каждого из нас своя роль в группе, - сказал гитарист.

В свою очередь вокалист группы Александр Старцев поделился, что хотел бы сняться в кино.

«Так как я юморной парень, я бы хотел исполнить роль веселого негодяя с ноткой сарказма. Мне кажется, такой герой бы мне подошел. Не как Джек Воробей, конечно, но что-то похожее», - признался артист.

Ранее основатель и вокалист рок-группы «Ключи» Тимур Валеев в интервью спецкору НСН рассказал об ощущениях от открытия второго дня фестиваля и знакомства с кинопарком «Москино».

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ФОТО: НСН
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