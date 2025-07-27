Путин поговорил с жителями Санкт-Петербурга
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург вышел к жителям и гостям города. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным «Коммерсанта», глава государства вышел из автомобиля на Дворцовой площади, где его встретили радостные возгласы и крики «Ура» от собравшихся.
Первым делом Путин пообщался с ветераном военно-морского флота, тепло поприветствовав его рукопожатием и объятиями. Затем он выполнил просьбу мальчика, сделав совместное фото.
Когда президент пошел обратно к автомобилю, толпа выкрикивала «Браво!» и «Мы вас любим!». Перед тем как сесть в машину, Путин обернулся к присутствующим, сложил ладони рупором, и громко поздравил: «С праздником!». В ответ люди начали скандировать его фамилию.
Сегодня, 27 июля, отмечается День Военно-морского флота — второй по зрелищности военный праздник после 9 Мая. Как правило, основные торжества, включая парад кораблей, проходят в Санкт-Петербурге, а не в столице. Однако в этом году запланированный в Петербурге парад отменили, перенеся ключевые мероприятия праздника в Кронштадт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru