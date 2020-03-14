Китайские медики предупредили об опасных осложнениях после коронавируса

Удушье при быстрой ходьбе и в целом снижение объема легких – наиболее распространенные и опасные осложнения, о которых заявили врачи из центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет в Гонконге. Об этом информирует газета South China Morning Post.

Отмечается, что медики сделали выводы на основе исследования течения болезни 12 выздоровевших пациентов.

«Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30% (после выздоровления)», — цитируют главу центра Оуэн Цзэн «Известия».

Специалист также отметил, что медикам предстоит выявить максимально возможный спектр осложнений, которые возникают после коронавируса. Например, способствует ли COVID-19 развитию фиброза легких, когда в легких образуются полоски соединительной ткани, мешающих их нормальной работе.