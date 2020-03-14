Китайские медики предупредили об опасных осложнениях после коронавируса
Удушье при быстрой ходьбе и в целом снижение объема легких – наиболее распространенные и опасные осложнения, о которых заявили врачи из центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет в Гонконге. Об этом информирует газета South China Morning Post.
Отмечается, что медики сделали выводы на основе исследования течения болезни 12 выздоровевших пациентов.
«Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30% (после выздоровления)», — цитируют главу центра Оуэн Цзэн «Известия».
Специалист также отметил, что медикам предстоит выявить максимально возможный спектр осложнений, которые возникают после коронавируса. Например, способствует ли COVID-19 развитию фиброза легких, когда в легких образуются полоски соединительной ткани, мешающих их нормальной работе.
Оуэн Цзэн рекомендовал пациентам, перенесшим коронавирус, делать стимулирующие упражнения для укрепления сердечно-сосудистой системы, в том числе плавать.
Напомним, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор и акушер-гинеколог Марк Курцер рассказал, что коронавирус COVID-2019 не опасен для беременных женщин – они не входят в группу риска.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН не согласился с мнением об особом «иммунитете» детей и подростков к коронавирусу. По словам экс-главы Роспотребнадзора, в случае с Китаем малое количество случаев заражения детей объясняется введением жёстких мер.
«Здесь в определённой мере сработали те меры, которые были предприняты в Китае. Были прекращены все занятия, все дети находились на домашнем режиме. Меня восхищало: во многомиллионном Ухане ни одного человека на улицах! Я в таком виде Москву не могу себе представить», - отметил собеседник НСН.
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