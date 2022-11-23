Собянин и Мантуров запустили производство на автозаводе «Москвич»

Мэр Москвы Сергей Собянин, зампредседателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин открыли серийную сборку автомобилей на столичном автозаводе «Москвич».

«Не прошло и шести месяцев - мы запускаем завод, который в свое время Renault оставило и ушло с российской площадки. Наверное, многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало еще одним стимулом возрождения нового производства. Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом «Москвич», и это, конечно, историческое событие», — подчеркнул Собянин.

Градоначальник указал, что предприятие начинает с крупноузловой сборки, и выразил надежду, что через несколько лет Москва будет выпускать автомобили уже на собственной платформе. Кроме того, по словам Собянина, на «Москвиче» будут выпускать электромобили. Мэр отметил, что в столице есть большие компетенции в области электротранспорта, «начиная от рельсового транспорта и заканчивая речными электрическими трамвайчиками».

Собянин поздравил коллектив завода с запуском производства и поблагодарил Мантурова, Минпромторг, президента Владимира Путина, который поддержал идею, а также «КамАЗ», который стал главным партнером предприятия.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, первым на конвейер был поставлен кроссовер «Москвич 3». Автомобиль длиной 4 тыс. 410 мм, шириной 1 тыс. 800 мм, высотой 1 тыс. 660 мм с колесной базой 2 тыс. 620 мм оборудован бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач и салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями. Кроме того, авто оснащается цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с возможностью подключения к смартфонам, камерами кругового обзора и электрическим люком. «Москвич 3» поступит в массовую продажу в Москве и Центральном федеральном округе в декабре 2022 года.

Параллельно автозавод работает над организацией выпуска электромобилей, со временем они станут основной продукцией предприятия. Для сбыта и технического обслуживания автомобилей «Москвич» уже формируется собственная дилерская сеть: в октябре было получено 340 анкет из 23 городов России, в дальнейшем будут выбраны партнеры, которые откроют первые 40 фирменных дилерских центров.

Ожидается, что до конца текущего года «Москвич» выпустит около 600 автомобилей, 200 из них будет оснащено электрическими двигателями. В 2023 году предприятие планирует выпустить как минимум 50 тыс. машин, в том числе 10 тыс. электрокаров, а годом позже — 100 тыс. автомобилей и 20 тыс. электромобилей.

