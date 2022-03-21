Китай предоставит Украине новую партию гуманитарной помощи на $1,6 млн

Власти Китая приняли решение выделить Украине дополнительную гуманитарную помощь стоимостью 10 миллионов юаней (около 1,6 миллиона долларов), сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

По его словам, Китай и дальше намерен участвовать в преодолении гуманитарного кризиса на Украине.

Позиция Пекина по Украине «объективна и справедлива» - глава МИД Китая

При этом издание Politico пишет, что переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпина продемонстрировали раскол по их позициям относительно специальной военной операции России на Украине.

Лидеры Соединенных Штатов и Китая 18 марта провели телефонные переговоры, в ходе обсудили в том числе украинский кризис.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьУкраинаКитай
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