Китай предоставит Украине новую партию гуманитарной помощи на $1,6 млн

При этом издание Politico пишет, что переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпина продемонстрировали раскол по их позициям относительно специальной военной операции России на Украине.

Лидеры Соединенных Штатов и Китая 18 марта провели телефонные переговоры, в ходе обсудили в том числе украинский кризис.



