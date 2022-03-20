Позиция Пекина по Украине «объективна и справедлива» - глава МИД Китая

«Позиция Китая объективна и справедлива, соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что она находится на правильной стороне истории», — цитируют слова главы китайского МИДа «Известия».

Ван И напомнил позицию председателя КНР Си Цзиньпина, которую он высказал в разговоре с президентом США Джо Байденом по поводу украинского кризиса. Китайская сторона считает, что необходимо отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния, силы направить на дипломатию, пишет Газета.ru.

Ранее Bloomberg сообщил, что из-за специальной военной операции России на Украине осложнились поставки сырьевых ресурсов из России в Китай.