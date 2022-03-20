Позиция Пекина по Украине «объективна и справедлива» - глава МИД Китая
Позиция руководства Китая по ситуации на Украине является объективной и справедливой. Время покажет, что Китай верной стороне. Позицию министра иностранных дел КНР Ван И публикует официальный сайт ведомства 20 марта.
«Позиция Китая объективна и справедлива, соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что она находится на правильной стороне истории», — цитируют слова главы китайского МИДа «Известия».
Ван И напомнил позицию председателя КНР Си Цзиньпина, которую он высказал в разговоре с президентом США Джо Байденом по поводу украинского кризиса. Китайская сторона считает, что необходимо отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния, силы направить на дипломатию, пишет Газета.ru.
Ранее Bloomberg сообщил, что из-за специальной военной операции России на Украине осложнились поставки сырьевых ресурсов из России в Китай.
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