СМИ: Китай продолжил сближение с Россией несмотря на давление США
Переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпина продемонстрировали раскол по их позициям относительно специальной военной операции России на Украине. Об этом пишет Politico.
Лидеры Соединенных Штатов и Китая 18 марта провели телефонные переговоры, в ходе обсудили в том числе украинский кризис, напоминает Газета.ру.
Как пишет Politico, Байден не смог убедить председателя КНР в необходимости использовать влияние Пекина для прекращения спецоперации. Издание отмечает, что переговоры спровоцировали Си Цзиньпина на неявную критику роли Вашингтона в разжигании кризиса на Украине, а также в вопросе Тайваня, пишет «Свободная пресса».
Politico отмечает, что по всей видимости Китай укрепляет отношения с Россией и выступает против попыток Соединенных Штатов остановить проведение военной операции на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru