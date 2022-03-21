СМИ: Китай продолжил сближение с Россией несмотря на давление США

Лидеры Соединенных Штатов и Китая 18 марта провели телефонные переговоры, в ходе обсудили в том числе украинский кризис, напоминает Газета.ру.

Как пишет Politico, Байден не смог убедить председателя КНР в необходимости использовать влияние Пекина для прекращения спецоперации. Издание отмечает, что переговоры спровоцировали Си Цзиньпина на неявную критику роли Вашингтона в разжигании кризиса на Украине, а также в вопросе Тайваня, пишет «Свободная пресса».

Politico отмечает, что по всей видимости Китай укрепляет отношения с Россией и выступает против попыток Соединенных Штатов остановить проведение военной операции на Украине.

