Киселев ответил Рашкину после обращения в прокуратуру

«Если депутат Рашкин воспринимает памятники как иконы, то пусть подумает о том, что у князя Владимира было триста наложниц. Что теперь с этим делать? Это, к примеру. А на Киев он пошел потому, что его брат стал приставать к его невесте. И так далее. Ангелов нет на самом-то деле. И все памятники, которые стоят, они посвящены людям, которые по-своему противоречивы. И мне кажется, что надо успокоиться. Если мы будем ставить памятники только святым, в гражданском понимании, то тогда у нас памятников вообще не должно остаться», – комментирует он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал терроризм и экстремизм одними из главных угроз, с которыми столкнулось человечество спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны. Тем временем, на заседании Госдумы 18 февраля 2020 года были приняты изменения в статью 20.3 КоАП, которые снимают административную ответственность за использование свастики или иной нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства.

