Киселев ответил Рашкину после обращения в прокуратуру
Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире НСН отреагировал на обращение депутата Валерия Рашкина к прокурору по вопросу проверки его деятельности на экстремизм.
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания телеведущего Дмитрий Киселеву в эфире программы «Вести недели» о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». По мнению Валерия Рашкина, в этих словах может содержаться экстремизм.
Сам журналист Дмитрий Киселев в эфире НСН посоветовал депутату не путать памятники с иконами.
«Если депутат Рашкин воспринимает памятники как иконы, то пусть подумает о том, что у князя Владимира было триста наложниц. Что теперь с этим делать? Это, к примеру. А на Киев он пошел потому, что его брат стал приставать к его невесте. И так далее. Ангелов нет на самом-то деле. И все памятники, которые стоят, они посвящены людям, которые по-своему противоречивы. И мне кажется, что надо успокоиться. Если мы будем ставить памятники только святым, в гражданском понимании, то тогда у нас памятников вообще не должно остаться», – комментирует он.
Ранее президент России Владимир Путин назвал терроризм и экстремизм одними из главных угроз, с которыми столкнулось человечество спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны. Тем временем, на заседании Госдумы 18 февраля 2020 года были приняты изменения в статью 20.3 КоАП, которые снимают административную ответственность за использование свастики или иной нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru