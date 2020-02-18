В Госдуме разрешили свастику

Документ предлагает исключить административную ответственность за использование свастики или иной нацистской или экстремистской символики и атрибутики для случаев, при которых «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии». Поправка в КоАП дополняет принятый ранее закон об исключении запрета на использование нацистской символики и атрибутики в произведения науки, искусства и литературы при обязательном условии отсутствия в них признаков пропаганды и оправдания нацизма.

Ранее вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН выступил резко против снятия подобного запрета. «Я не поддерживаю это предложение – оставить свастику в произведениях искусства. Можно ограничиться специальной литературой, исторической, но в широких массах, особенно у молодежи, должно утвердиться понимание, что это запретная и отвратительная символика. Ее не должно быть во всех этих произведениях. Такие произведения могут послужить оправданию нацистской символики и, следовательно, нацистских идей», - подчеркнул он.

