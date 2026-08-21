СМИ: Сотрудничество Джобса с ЦРУ помогло ему возглавить Apple

Американское Центральное разведывательное управление частично поспособствовало успеху сооснователя и руководителя корпорации Apple Стива Джобса, в 1980-е годы ведомство приобрело у него тысячи компьютеров. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Газета опубликовала фрагменты из книги своей бывшей журналистки Шэрон Вейнбергер. Она пишет, что после ухода из Apple из-за конфликта с руководством Джобс основал компанию NeXT, производившую электронику. Техника была дорогой, и большинство потребителей не могли позволить себе компьютеры NeXT.

В это же время в компанию пришли представители ЦРУ, которым требовалось 20 тысяч компьютеров за год. Для наращивания производства управление привлекло экспертов из компании Sun Microsystems, уже сотрудничавшей с властями. В сжатые сроки выпуск рабочих станций NeXT увеличили до нескольких тысяч в месяц. В книге отмечается, что на компьютерах устанавливали экраны с высоким разрешением, и такая техника была необходима Национальному управлению военно-космической разведки США для обработки спутниковых снимков и подготовки материалов к брифингам.

Сделка с ЦРУ помогла компании Джобса развиться и войти в состав Apple впоследствии, а сам предприниматель спустя некоторое время возглавил корпорацию.

Между тем СМИ сообщили, что ЦРУ разработало инструмент, позволяющий создавать «цифровых двойников» иностранных глав государств для прогнозирования поведения реальных политиков, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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