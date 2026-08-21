Россиянин Медведев получил wild card на турнир ATP в Уинстон-Сейлеме
21 августа 202609:00
Юлия Савченко
Российский спортсмен Даниил Медведев получил специальное приглашение (wild card) на турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в США. Об этом рассказали в пресс-службе соревнования.
Турнир пройдет в Уинстон-Сейлеме, штат Северная Каролина, 23-29 августа.
Даниилу Медведеву 30 лет, теннисист занимает 7-ю строчку в рейтинге ATP. Россиянин выигрывал турнир в Уинстон-Сейлеме в 2018 году, тогда он обыграл в финале американца Стива Джонсона.
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