Как в Забайкальске? «Пропускному» эксперименту Минтранса для фур помешает коррупция
Георгий Властопуло заявил НСН, что для эффективности от нововведения Минтранса на автомобильных пунктах пропуска нужны неподкупные контролирующие органы.
Подобие предварительного уведомления о фурах с грузом на пунктах пропуска уже действует в Забайкальске, однако из-за коррупции лучше логистика там не стала. Об этом НСН рассказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
В следующем году Минтранс проведет на ряде автомобильных пунктов пропуска эксперимент по предварительному уведомлению о перевозимых грузах с указанием предполагаемого времени пересечения границы, пишут «Известия». Таким образом хотят сократить время на досмотр и оформление транспорта на погранпереходах. Властопуло раскрыл, что похожий опыт уже есть как минимум в одном регионе.
«Предварительное информирование у нас действует уже лет десять. Надо понять, что хочет изменить Минтранс. Они ввели эту систему, например, в Забайкальске. Если я не ошибаюсь, речь идёт об электронной очереди — то есть о предварительном информировании для прохождения пункта пропуска. Так вот, там от этого никакого толку из‑за коррупции. Если это внедрить на каком‑то пограничном переходе, где нет достаточного контроля использования этого инструмента, то будет только бардак. В Забайкальске есть обученные люди, которые заранее регистрируют машины и грузы, а потом ещё и продают эту электронную очередь», — раскрыл он.
При этом собеседник НСН уточнил, что новшество безусловно пойдет на пользу логистике, но при важном условии.
«Это хороший инструмент, но только когда данная система работает отлаженно. И самое главное — уже на самом пункте пропуска на 100 % отслеживают добросовестность использования этой системы, без коррупционной составляющей. Любое такое нововведение, безусловно, помогает логистике, если добросовестно исполняется участниками рынка», — заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что правительство России ограничило грузовые перевозки всех видов товаров по территории страны для автотранспорта из Эстонии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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