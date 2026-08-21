Подобие предварительного уведомления о фурах с грузом на пунктах пропуска уже действует в Забайкальске, однако из-за коррупции лучше логистика там не стала. Об этом НСН рассказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

В следующем году Минтранс проведет на ряде автомобильных пунктов пропуска эксперимент по предварительному уведомлению о перевозимых грузах с указанием предполагаемого времени пересечения границы, пишут «Известия». Таким образом хотят сократить время на досмотр и оформление транспорта на погранпереходах. Властопуло раскрыл, что похожий опыт уже есть как минимум в одном регионе.

«Предварительное информирование у нас действует уже лет десять. Надо понять, что хочет изменить Минтранс. Они ввели эту систему, например, в Забайкальске. Если я не ошибаюсь, речь идёт об электронной очереди — то есть о предварительном информировании для прохождения пункта пропуска. Так вот, там от этого никакого толку из‑за коррупции. Если это внедрить на каком‑то пограничном переходе, где нет достаточного контроля использования этого инструмента, то будет только бардак. В Забайкальске есть обученные люди, которые заранее регистрируют машины и грузы, а потом ещё и продают эту электронную очередь», — раскрыл он.