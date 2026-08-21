Над Россией за ночь сбили 325 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России более 320 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
По данным ведомства, в период с 20.00 мск 20 августа до 08.00 21 августа военные перехватили и уничтожили 325 БПЛА.
Дроны нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областях, а также над Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Пермским краями, Крымом и Удмуртией. Кроме того, беспилотники сбили над водами Азовского и Черного морей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении семи дронов, летевших на Москву, пишет Ura.ru.
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