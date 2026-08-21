В России хотят зарегистрировать товарный знак Kanye West

Роспатент получил заявку на регистрацию бренда Kanye West 18 августа. Отмечается, что она поступила из РФ и от не связанного с музыкантом лица.

Товарный знак хотят зарегистрировать по четырем классам международной классификации товаров и услуг - одежда и обувь, выпуск музыкальной продукции, услуги диски звукозаписи, по онлайн-продаже цифровой музыки, организация и проведение концертов.

Ранее стало известно, что Канье Уэст выступит в Санкт-Петербурге, рэпер даст два концерта 10 и 11 октября, пишет 360.ru.

