Путин заявил, что человечество достигло опасной черты
Спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны человечество вновь оказалось у опасной черты из-за серьёзных глобальных угроз, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи верительных грамот от новых иностранных послов. В ней участвовали дипломаты из 23 стран, в том числе из США, Великобритании, Ирана, Ирака и Китая.
Среди главных угроз российский лидер назвал региональные конфликты, терроризм и экстремизм, отметив также разрушение системы контроля над вооружениями и неустойчивое состояние мировой экономики.
Путин напомнил, что в этом году на торжественные мероприятия в мае к 75-летию окончания Второй мировой войны в Москве ждут иностранные делегации и лидеров зарубежных государств, «чтобы почтить память миллионов погибших и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости», передает ТАСС.
Ранее Владимир Путин призвал лидеров стран, постоянно участвующих в Совете безопасности ООН, провести саммит по мировым проблемам. Он заявил об ответственности стран-основательниц ООН за сохранение цивилизации. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН предположил, что такой саммит позволил бы подчеркнуть преемственность мировой политики и сохранение структуры мира, заложенной 75 лет назад пятью странами-победительницами.
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