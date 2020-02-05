Путин заявил, что человечество достигло опасной черты

Среди главных угроз российский лидер назвал региональные конфликты, терроризм и экстремизм, отметив также разрушение системы контроля над вооружениями и неустойчивое состояние мировой экономики.

Путин напомнил, что в этом году на торжественные мероприятия в мае к 75-летию окончания Второй мировой войны в Москве ждут иностранные делегации и лидеров зарубежных государств, «чтобы почтить память миллионов погибших и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости», передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин призвал лидеров стран, постоянно участвующих в Совете безопасности ООН, провести саммит по мировым проблемам. Он заявил об ответственности стран-основательниц ООН за сохранение цивилизации. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН предположил, что такой саммит позволил бы подчеркнуть преемственность мировой политики и сохранение структуры мира, заложенной 75 лет назад пятью странами-победительницами.

